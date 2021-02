Sci alpino, startlist superG Val di Fassa. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di sabato 27 febbraio 2021) Domenica 28 febbraio (ore 11.00) si disputerà il superG femminile della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Dopo due discese libere, si conclude questo intenso fine settimana sulla pista Volata tra le Dolomiti. La svizzera Lara Gut andrà a caccia di uno spettacolare tris e punterà ad allungare in classifica generale. L’Italia sperra in Elena Curtoni, Laura Pirovano. Nadia Delago, Marta Bassino, Federica Brignone. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist e i pettorali di partenza del superG femminile in Val di Fassa. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Domenica 28 febbraio (ore 11.00) si disputerà ilfemminile della Val di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci. Dopo due discese libere, si conclude questo intenso fine settimana sulla pista Volata tra le Dolomiti. La svizzera Lara Gut andrà a caccia di uno spettacolare tris e punterà ad allungare in classifica generale. L’Italia sperra in Elena Curtoni, Laura Pirovano. Nadia Delago, Marta Bassino, Federica Brignone. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, lae ididelfemminile in Val di. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky ...

