Nastro di platino a Sophia Loren per “La vita davanti a sé”. Premio ideato solo per l’attrice (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Premio del Sindacato giornalisti cinematografici alla diva italiana per il film realizzato con il figlio. La creazione del Premio su ispirazione di una sua battuta di 25 anni fa Leggi su lastampa (Di sabato 27 febbraio 2021) Ildel Sindacato giornalisti cinematografici alla diva italiana per il film realizzato con il figlio. La creazione delsu ispirazione di una sua battuta di 25 anni fa

Nastro di Platino a Sophia Loren 0 0 Voto Vota Articolo Assegnato a Sophia Loren , il prestigioso Nastro di platino che resterà unico nella storia, riconoscimento ideato dei Giornalisti Cinematografici. Nastro di platino a Sophia Loren, la motivazione " Nella sua toccante interpretazione ne ' La ...

Nastro di Platino a Sophia Loren. "Voglio dedicare questo premio a tutti coloro che condividono la mia età. I sogni e la passione non hanno età."

