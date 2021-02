Myanmar, la repressione della polizia contro i manifestanti si fa più violenta. Giallo sull’ennesima vittima (Di sabato 27 febbraio 2021) Proiettili di gomma o di metallo? Dalle immagini e dalle notizie che circolano su quanto sta accadendo in Myanmar, non è sempre chiaro con quali mezzi la polizia stia reprimendo le proteste. Ma certo è che, a distanza di oltre tre settimane dal golpe che ha destituito il governo democraticamente eletto e ha riportato l’esercito al potere, la risposta delle forze dell’ordine si è fatta sempre più violenta. Il numero di attivisti e manifestanti morti – anche esso incerto – è in crescita: secondo Reuters, le vittime sono almeno 3, mentre il Guardian parla di 5 morti. L’ultimo caso riguarda una donna di Monywa, città di oltre 200 mila abitanti nel centro del Paese, a circa 130 chilometri a ovest di Mandalay. La polizia le avrebbe sparato durante una manifestazione, ferendola. Non è ancora chiaro se la ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Proiettili di gomma o di metallo? Dalle immagini e dalle notizie che circolano su quanto sta accadendo in, non è sempre chiaro con quali mezzi lastia reprimendo le proteste. Ma certo è che, a distanza di oltre tre settimane dal golpe che ha destituito il governo democraticamente eletto e ha riportato l’esercito al potere, la risposta delle forze dell’ordine si è fatta sempre più. Il numero di attivisti emorti – anche esso incerto – è in crescita: secondo Reuters, le vittime sono almeno 3, mentre il Guardian parla di 5 morti. L’ultimo caso riguarda una donna di Monywa, città di oltre 200 mila abitanti nel centro del Paese, a circa 130 chilometri a ovest di Mandalay. Lale avrebbe sparato durante una manifestazione, ferendola. Non è ancora chiaro se la ...

