Mi chiamo Terrone | non è un insulto E l' ingegnere fa causa alla Crusca

Ultime Notizie dalla rete : chiamo Terrone

QUOTIDIANO.NET

"Ricordo i cartelli 'non si affitta ai meridionali'. A scuola mi finsi lombardo:. mi sgamarono subito""Ricordo i cartelli 'non si affitta ai meridionali'. A scuola mi finsi lombardo:. mi sgamarono subito"Citati in giudizio affinché la parola "terrone" recuperi la dignità perduta. In un mondo in cui parole femminili e maschili combattono per le pari opportunità, gli Accademici della Crusca certo non si ...È uscito in questi giorni, in libreria e sugli store online, Tu non sai quanto è ingiusto questo Paese, edito da Libreria Pienogiorno (€ 16,90), il nuovo libro di Pino Aprile, già autore del bestselle ...