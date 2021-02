L'Inter (in isolamento fiduciario) aspetta il Genoa a San Siro (Di sabato 27 febbraio 2021) Da quel momento ho fatto uno step, la mia carriera è cambiata', ha raccontato Lautaro in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport. La corsa scudetto passa anche dai suoi piedi. Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 27 febbraio 2021) Da quel momento ho fatto uno step, la mia carriera è cambiata', ha raccontato Lautaro in un'vista alla Gazzetta dello Sport. La corsa scudetto passa anche dai suoi piedi.

Ultime Notizie dalla rete : Inter isolamento L'Inter (in isolamento fiduciario) aspetta il Genoa a San Siro Milano - La vigilia di Inter - Genoa in casa nerazzurra è tra silenzio e attesa. Silenzio perché è saltata la consueta conferenza stampa del tecnico Antonio Conte, visto che la squadra è in isolamento fiduciario dopo le ...

Calcio: Inter; niente conferenza stampa per Conte Niente conferenza stampa della vigilia per il tecnico dell'Inter Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro non parlerà ai giornalisti prima della sfida contro il ... la squadra si trova in isolamento ...

