Lebron James | duro attacco ad Ibrahimovic

Scintille tra Lebron James e Zlatan Ibrahimovic. Il motivo della contesa nasce dalle critiche rivolte dall' attaccante svedese del Milan al cestista americano per il suo impegno civile e politico. Cosa aveva detto Ibrahimovic? In merito all' aiuto offerto da Lebron James a 300 ragazzi della scuola di Akron, sua città natale, il centroavanti rossonero ha dichiarato: "Arrivati a un certo status, parlano di politica. Io gioco a calcio, non faccio altro. Bisogna fare quello in cui si è bravi. Se fossi stato un politico, avrei fatto politica. Questo è un grosso errore che fanno le persone che si sentono famose e importante. Starne fuori è la miglior cosa". La replica di Lebron James Parole che sono arrivate all'orecchio della star del basket ...

