Inzaghi: "Doveva esserci una reazione, sconfitta che fa male per la classifica" (Di sabato 27 febbraio 2021) Simone Inzaghi ha commentato così la sconfitta della sua Lazio per mano del Bologna ai microfoni di Sky Sport: "Può capitare di sbagliare un rigore e prendere gol all'azione successiva, ma Doveva esserci una reazione. Abbiamo condotto e dominato la gara, ma siamo qui a parlare di una sconfitta che fa male per la nostra classifica. Paradossalmente delle ultime partite contro il Bologna questa è quella in cui abbiamo sofferto meno. Mi preoccupa la non-reazione della squadra dopo un evento negativo. Nelle ultime due partite gli episodi non ci sono girati nel verso giusto". Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

