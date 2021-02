Highlights e gol Bologna-Lazio 2-0, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 27 febbraio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Bologna-Lazio 2-0, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Cade e lo fa rovinosamente la squadra di Simone Inzaghi, battuta al Dall’Ara dai felsinei che giocano un’ottima partita. Gol di Mbaye nel primo tempo un minuto dopo il rigore parato da Skorupski a Immobile, nel secondo tempo c’è la rete di Sansone che chiude i giochi. GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la ventiquattresima giornata di. Cade e lo fa rovinosamente la squadra di Simone Inzaghi, battuta al Dall’Ara dai felsinei che giocano un’ottima partita. Gol di Mbaye nel primo tempo un minuto dopo il rigore parato da Skorupski a Immobile, nel secondo tempo c’è la rete di Sansone che chiude i giochi. GLISportFace.

SkySport : ANDRÉ SILVA COLPISCE? Meglio di Haaland, insegue Lewandowski ?? ? Al 9' cross di Kostic, André Silva colpisce: 19° g… - sportli26181512 : Virtus Entella-Brescia 1-1: Finisce 1-1 la sfida tra Virtus Entella e Brescia, nella venticinquesima partita della… - CorriereUmbria : Perugia-Modena 3-0, Elia e Melchiorri show al Curi. Gagno para due rigori #calcio #SerieC #PerugiaModena… - sportli26181512 : Digione-PSG 0-4: Nel match valido per la ventisettesima giornata della Ligue 1, netta vittoria per il Paris Saint-G… - sportli26181512 : FC Utrecht-FC Emmen 0-1: Sconfitta di misura dell'Utrecht per 1-0 contro l'Emmen, nel match valevole per la ventiqu… -