GF Vip | Pierpaolo Pretelli diventa zio

Leggi su solodonna

(Di sabato 27 febbraio 2021) Rivelazione inaspettata per, che ha ricevuto nella casa attraverso una persona a lui molto cara e molto vicina, suo fratello Giulio Che cosa ha voluto dirgli di così importante da non poter aspettare la finale di lunedì 1° marzo? E come ha preso la notizia il fidanzato di Giulia Salemi? Nella casa del Grande Fratello Vipha vissuto tutte le emozioni possibili e immaginabili Articolo completo: dal blog SoloDonna