F1 | Hamilton e l' appello social | ' Cerco musicisti o ingegneri del suono'

Forse è vero che il rombo dei motori è musica per le orecchie di un pilota. Lewisè sicuramente innamorato della sua Mercedes , ma non si limita a farla risuonare in pista. Infatti il sette volte campione del mondo in F1 ha già debuttato come cantante, con il nome d'arte ...... specialmente se di fronte hai avversari come Lewis. Charles Leclerc lo sa bene, la ... Il maggiore dei Leclerc ha condiviso l', convincendo i tanti fan e follower che lo seguono a ...Forse è vero che il rombo dei motori è musica per le orecchie di un pilota. Lewis Hamilton è sicuramente innamorato della sua Mercedes, ma non si limita a farla risuonare in pista. Infatti il sette ...Lewis Hamilton in Mercedes è un binomio destinato a continuare. Almeno fino al 2021. Il pilota inglese ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto: a darne annuncio è stata ...