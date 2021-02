Covid: Renzi, ‘sconvolgente che molte dosi non siano state utilizzate’ (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – “La notizia sconvolgente di questi giorni è che molte dosi di AstraZeneca non sono state utilizzate”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews.“è giusto criticare l’Europa perché avrebbe dovuto approvvigionarsi meglio. Ma è anche vero che ‘ secondo i dati ufficiosi riportati in queste ore dai media ‘ del milione di dosi di AstraZeneca arrivate in Italia solo 100.000 sono state utilizzate. Una su dieci. Dobbiamo accelerare a tutti i costi perché per uscire dalla pandemia non c’è altra strada rispetto a quella della vaccinazione di massa. Vi ricordate perché sei mesi fa parlavamo di organizzarsi per tempo sui vaccini?”, aggiunge Renzi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – “La notizia sconvolgente di questi giorni è chedi AstraZeneca non sonoutilizzate”. Lo scrive Matteonella sua ultime enews.“è giusto criticare l’Europa perché avrebbe dovuto approvvigionarsi meglio. Ma è anche vero che ‘ secondo i dati ufficiosi riportati in queste ore dai media ‘ del milione didi AstraZeneca arrivate in Italia solo 100.000 sonoutilizzate. Una su dieci. Dobbiamo accelerare a tutti i costi perché per uscire dalla pandemia non c’è altra strada rispetto a quella della vaccinazione di massa. Vi ricordate perché sei mesi fa parlavamo di organizzarsi per tempo sui vaccini?”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb.

