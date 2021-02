Covid, assembramenti a Milano nell'ultimo sabato in zona gialla: 'rave party' in Darsena (Di sabato 27 febbraio 2021) ultimo fine settimana in giallo per Milano , dove la movida non si ferma nonostante il timore per il Covid - 19 e gli appelli alla prudenza del sindaco Giuseppe Sala . In Darsena e sui Navigli sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021)fine settimana in giallo per, dove la movida non si ferma nonostante il timore per il- 19 e gli appelli alla prudenza del sindaco Giuseppe Sala . Ine sui Navigli sono ...

SkyTG24 : Covid, è allerta assembramenti nel weekend in tutta Italia. FOTO - tpi : A un anno esatto dallo spot “Milano non si ferma”, a Milano si improvvisa una serata-discoteca sui Navigli. VIDEO. - MediasetTgcom24 : Covid, assembramenti a Milano nell'ultimo sabato in zona gialla #milano - ombrysan : RT @claudio_2022: Retata anti-covid alla conferenza di Fratelli d'Italia. La Meloni si infuria: 'E gli assembramenti di Conte?' https://t… - marcoranieri72 : RT @ImolaOggi: Un Paese verso l'autodistruzione. Follia Covid, via le panchine per evitare assembramenti -