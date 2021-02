Covid | 18 916 casi in 24 ore e 280 vittime Calo tasso di positività al 5 | 8%

Agenzia_Ansa : Covid, sono 18.916 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… - MediasetTgcom24 : Covid, 18.916 nuovi contagi con 323mila tamponi e altri 280 morti #covid - repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 18.916 nuovo casi e 280 decessi - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Covid, 18.916 nuovi contagi con 323mila tamponi e altri 280 morti #covid - solops : I dati in Italia del Covid-19 di sabato 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 916

27 feb 17:20 In Italia 18.nuovi casi su 323.047 tamponi e altri 280 morti Sono 18.i nuovi ... mentre sono 80 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti. LEGGI L'ARTICOLO 27 feb 15:...Sono 18.i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 20.499) a fronte di 323.047 tamponi effettuati su un ... Con quelli di oggi diventano 2.907.825 i casi totali diin Italia. Attualmente i ...Roma, 27 febbraio 2021 – Un altro bollettino Covid piuttosto pesante ... l bollettino del 27 febbraio Oggi 18.916 nuovi casi e 280 morti. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono 323.047. Il ...Un altro bollettino Covid piuttosto pesante: i contagi delle ultime 24 ore sono quasi 19mila. I dati in arrivo da Regioni e Ministero della Salute evidenziano l’inizio di una sostanziale terza ondata ...