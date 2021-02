Calciomercato Lazio – Una cessione in Portogallo e tre prestiti confermati (Di sabato 27 febbraio 2021) Un centrocampista lascerà la Lazio nella prossima sessione di Calciomercato. Buone notizie per la conferma di tre prestiti invece Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 febbraio 2021) Un centrocampista lascerà lanella prossima sessione di. Buone notizie per la conferma di treinvece Pianeta Milan.

PianetaMilan : #Calciomercato #Lazio - Una cessione in #Portogallo e tre prestiti confermati - sportli26181512 : Torino, c'è il 10° positivo: dall'Asl stop con la Lazio, a rischio anche Crotone: Il conto dei positivi al Covid in… - sportli26181512 : Gascoigne all'Isola dei famosi: 'Porterei Mourinho e la Curva della Lazio, non c'è un nuovo Gazza': Naufrago in un… - LALAZIOMIA : Juan Manuel Cruz prepara lo sbarca in Europa: tra le mete preferite anche la Lazio - BeppeMarottaMa1 : RT @calciomercatoit: ??? #SerieA, rischio per i granata: 'La Lega vuole che il #Torino mandi la Primavera a Roma contro la #Lazio per non ri… -