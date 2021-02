Beni confiscati alle mafie, il 62% dei Comuni non pubblica i dati (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Su 1.076 Comuni monitorati destinatari di Beni immobili confiscati, 670 non pubblicano l'elenco e informazioni sul loro sito internet. Ciò significa che ben il 62% è totalmente inadempiente: con un primato negativo al Sud, dove i Comuni che non pubblicano l'elenco sono ben 392. E' quanto emerge da “Rimandati”, il primo Report nazionale sullo stato della trasparenza dei Beni confiscati nelle amministrazioni locali realizzato da Libera in collaborazione con il Gruppo Abele e il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino. I Comuni del Nord che non pubblicano dati sono 213, quelli del Centro 65. A livello regionale tra le regioni più “virtuose”, che ... Leggi su agi (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Su 1.076monitorati destinatari diimmobili, 670 nonno l'elenco e informazioni sul loro sito internet. Ciò significa che ben il 62% è totalmente inadempiente: con un primato negativo al Sud, dove iche nonno l'elenco sono ben 392. E' quanto emerge da “Riman”, il primo Report nazionale sullo stato della trasparenza deinelle amministrazioni locali realizzato da Libera in collaborazione con il Gruppo Abele e il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino. Idel Nord che nonnosono 213, quelli del Centro 65. A livello regionale tra le regioni più “virtuose”, che ...

fattoquotidiano : Beni confiscati alla mafia, il report di Libera: “Il 62% dei comuni non è trasparente perché non pubblica l’elenco… - RaiNews : Palermo è stata una delle prime città in Italia ad applicare la norma che prevede la possibilità di destinare gli i… - Avvenire_Nei : Beni confiscati, nei comuni poca trasparenza - ChassisRadioPop : Beni confiscati alla mafia, il report di Libera: 'Il 62% dei comuni non è trasparente perché non pubblica l'elenco… - sulsitodisimone : Beni confiscati alle mafie, il 62% dei Comuni non pubblica i dati -