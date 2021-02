UAE Tour 2021 | brutta caduta per Matteo Moschetti | per lui ritiro ma nessuna frattura

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La sfortuna sembra davvero accanirsi contro. Il velocista della Trek-Segafredo è finito a terra oggi nella sesta tappa dell’UAEed è stato costretto al. Per l’azzurrobotta sul gluteo sinistro e sull’osso sacro, con forte dolore iniziale. Per fortuna sembrano essere escluse fratture, dunque resterà sotto monitoraggio nella notte, ma non dovrebbe esserci bisogno di ulteriori controlli clinici. Update on @teo from @uae– Team doctor reports that he hit the deck with left gluteus and sacrum and was forced to stop because of pain. He has been medicated after the finish but no clinical checks is required at the moment. He will be monitored during the night pic.twitter.com/gY7lpqt0wB — Trek-Segafredo ...