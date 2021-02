Twitter e le nuove funzionalità: da Super Follows a Communities (Di venerdì 26 febbraio 2021) Twitter si veste di nuovo. In arrivo tante novità per il social del fringuellino bianco. La novità molto importante è quella del Super Follows, una caratteristica premium che prevede una forma di pagamento e che consentirà ai suoi iscritti di chiedere ai follower un contributo per ottenere in cambio contenuti extra come post, la sottoscrizione a una newsletter, l’accesso a un gruppo esclusivo o un badge da associare al profilo. Al prezzo di 4,99 dollari al mese (con tutta probabilità l’azienda tratterrà una commissione su quanto versato generando così un profitto). Il Super Follows sarà un incentivo per gli editori e i content creators. Si legge sulla pagina Twitter: “Stiamo pensando a nuove soluzioni per fornire modelli di incentivi monetari ai creatori e agli ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 febbraio 2021)si veste di nuovo. In arrivo tante novità per il social del fringuellino bianco. La novità molto importante è quella del, una caratteristica premium che prevede una forma di pagamento e che consentirà ai suoi iscritti di chiedere ai follower un contributo per ottenere in cambio contenuti extra come post, la sottoscrizione a una newsletter, l’accesso a un gruppo esclusivo o un badge da associare al profilo. Al prezzo di 4,99 dollari al mese (con tutta probabilità l’azienda tratterrà una commissione su quanto versato generando così un profitto). Ilsarà un incentivo per gli editori e i content creators. Si legge sulla pagina: “Stiamo pensando asoluzioni per fornire modelli di incentivi monetari ai creatori e agli ...

