Scardina-Nunez oggi, Titolo UE Supermedi: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 26 febbraio 2021) oggi venerdì 26 febbraio andrà in scena la Milano Boxing Night, riunione di pugilato all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo. Il main event sarà tra Daniele Scardini e lo spagnolo Cesar Nunez. Il pugile italiano tornerà a combettere dopo oltre un anno di assenza dal ring e incrocerà i guantoni con l’iberico nel match che metterà in palio il vacante Titolo dell’Unione Europea dei pesi Supermedi. Il milanese tenterà di conservare la sua imbattibilità (18 vittorie, di cui 14 per ko) contro un avversario comunque insidioso (17-2-1). Si combatterà sulla distanze delle 12 riprese. Guarda in streaming live Scardina-Nunez su DAZN Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Daniele ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)venerdì 26 febbraio andrà in scena la Milano Boxing Night, riunione di pugilato all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo. Il main event sarà tra Daniele Scardini e lo spagnolo Cesar. Il pugile italiano tornerà a combettere dopo oltre un anno di assenza dal ring e incrocerà i guantoni con l’iberico nel match che metterà in palio il vacantedell’Unione Europea dei pesi. Il milanese tenterà di conservare la sua imbattibilità (18 vittorie, di cui 14 per ko) contro un avversario comunque insidioso (17-2-1). Si combatterà sulla distanze delle 12 riprese. Guarda inlivesu DAZN Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio di Daniele ...

marcodimaioSA : RT @OpiSince82: PESI UFFICIALI #MilanoBoxingNight #ScardinaNunez ??Daniele Scardina Kg 75,500 ??Cesar Nunez kg 75,900 ?? Venerdì 26 Febbraio… - Fight_Ghost : RT @OpiSince82: PESI UFFICIALI #MilanoBoxingNight #ScardinaNunez ??Daniele Scardina Kg 75,500 ??Cesar Nunez kg 75,900 ?? Venerdì 26 Febbraio… - VivMilano : RT @OpiSince82: “Ho già affrontato pugili come Daniele Scardina ed ho sempre vinto!' Cesar Nunez #MilanoBoxingNight #ScardinaNunez @Match… - VivMilano : RT @OpiSince82: Il messaggio di Daniele “Toretto” Scardina e l’amicizia con Guè Pequeno. ??Daniele Scardina ??Cesar Nunez ?? Venerdì 26 Feb… - VivMilano : RT @OpiSince82: “Sono contento di essere tornato! Sono in splendida forma e molto motivato per battere Nunez”. Daniele Scardina #MilanoBo… -