Rinascita-Scott, un maxiprocesso ignorato dai media: eppure la ‘ndrangheta è dappertutto (Di venerdì 26 febbraio 2021) È sconcertante che il processo “Rinascita Scott”, che da gennaio è in corso nell’aula bunker di Lamezia Terme, sia sistematicamente ignorato dai media e dall’opinione pubblica. Pochi sanno di cosa si tratta, perciò è necessario rinfrescare la memoria. La procura di Catanzaro, Nicola Gratteri in primis, ha portato a giudizio 355 imputati, tutti affiliati alle cosche calabresi. È il più importante processo a un’organizzazione criminale mai celebrato in questo paese dopo il maxi processo a Cosa Nostra dell’86. La cortina di silenzio scesa su questo evento epocale però non stupisce. Per esperienza personale, una drammatica esperienza personale, so che da anni la mafia interessa poco alla politica. Tutto l’interesse è stato riversato sull’immigrazione e sulla possibile infiltrazione di terroristi islamici, un’attenzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) È sconcertante che il processo “”, che da gennaio è in corso nell’aula bunker di Lamezia Terme, sia sistematicamentedaie dall’opinione pubblica. Pochi sanno di cosa si tratta, perciò è necessario rinfrescare la memoria. La procura di Catanzaro, Nicola Gratteri in primis, ha portato a giudizio 355 imputati, tutti affiliati alle cosche calabresi. È il più importante processo a un’organizzazione criminale mai celebrato in questo paese dopo il maxi processo a Cosa Nostra dell’86. La cortina di silenzio scesa su questo evento epocale però non stupisce. Per esperienza personale, una drammatica esperienza personale, so che da anni la mafia interessa poco alla politica. Tutto l’interesse è stato riversato sull’immigrazione e sulla possibile infiltrazione di terroristi islamici, un’attenzione ...

'Rinascita Scott', il pm chiede quasi 11 anni di carcere per Salvatore Morgese

Rinascita, lo scontro Cracolici - Bonavota e la Calabria 'dietro l'angolo' a Torino
Sono stati questi i temi trattati dal pentito Francesco Costantino nel corso della sua testimonianza nel maxi processo " Rinascita Scott ". L'uomo, 58 anni, ha iniziato a collaborare con la giustizia ...

Rinascita-Scott: chiesta la condanna per Salvatore Morgese

'Ndrangheta, maxiprocesso Rinascita-Scott: cocaina e vendette tra Calabria e Piemonte
Il maxiprocesso Rinascita-Scott che vede alla sbarra 329 imputati, nato dall'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro diretta dal procuratore Nicola Gratteri, prosegue ...

