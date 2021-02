Myanmar, ancora spari contro i manifestanti (Di venerdì 26 febbraio 2021) ancora spari, feriti e arresti nel Myanmar dei militari. Anche oggi diverse manifestazioni sono state represse con la forza dalla polizia e dagli uomini dell’esercito in diverse città del Paese, dove centinaia di migliaia di persone continuano da quasi tre settimane ad opporsi al colpo di Stato del primo febbraio e a chiedere il rispetto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 26 febbraio 2021), feriti e arresti neldei militari. Anche oggi diverse manifestazioni sono state represse con la forza dalla polizia e dagli uomini dell’esercito in diverse città del Paese, dove centinaia di migliaia di persone continuano da quasi tre settimane ad opporsi al colpo di Stato del primo febbraio e a chiedere il rispetto InsideOver.

