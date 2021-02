L’Italia progetta una rete di blockchain per i servizi pubblici (Di venerdì 26 febbraio 2021) blockchain (Pixabay)Promuovere la digitalizzazione del Paese e realizzare la prima rete italiana basata sulla blockchain per l’erogazione di servizi di pubblico interesse: è l’obiettivo del progetto Italian blockchain service infrastructure (Ibsi), sostenuto da un pool di tredici fra enti di ricerca, società pubbliche e atenei statali. Promosso da Agenzia per L’Italia Digitale, Cimea, Csi Piemonte, Enea, Inail, Infratel, Inps, Politecnico di Milano, Poste Italiane, Rse, Gse, Sogei e Università di Cagliari, Ibsi dovrà sperimentare le modalità di progettazione di un ecosistema basato su registri distribuiti, ovvero svolgere attività ricerca e sviluppo sulle caratteristiche tipiche della blockchain. Gestire i certificati pubblici in modo ... Leggi su wired (Di venerdì 26 febbraio 2021)(Pixabay)Promuovere la digitalizzazione del Paese e realizzare la primaitaliana basata sullaper l’erogazione didi pubblico interesse: è l’obiettivo del progetto Italianservice infrastructure (Ibsi), sostenuto da un pool di tredici fra enti di ricerca, società pubbliche e atenei statali. Promosso da Agenzia perDigitale, Cimea, Csi Piemonte, Enea, Inail, Infratel, Inps, Politecnico di Milano, Poste Italiane, Rse, Gse, Sogei e Università di Cagliari, Ibsi dovrà sperimentare le modalità dizione di un ecosistema basato su registri distribuiti, ovvero svolgere attività ricerca e sviluppo sulle caratteristiche tipiche della. Gestire i certificatiin modo ...

shosetukaninaru : RT @Peppe24245235: Coppa America, Luna Rossa trionfa in Prada Cup. Dominata Ineos, adesso sfiderà New Zealand L'Italia che progetta, real… - Peppe24245235 : Coppa America, Luna Rossa trionfa in Prada Cup. Dominata Ineos, adesso sfiderà New Zealand L'Italia che progetta,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia progetta Cisco, Comunità di Sant'Egidio e fio.PSD: primi risultati del progetto Housing First a Roma Fortune Italia