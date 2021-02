Le foreste sotto attacco non riescono più a trattenere il carbonio (di F. Sellari) (Di venerdì 26 febbraio 2021) (di Francesco Sellari) Le foreste aiutano a contenere la crisi climatica: sono un importante serbatoio di carbonio. Tra il 2001 e il 2019 hanno assorbito una quantità di CO2 doppia rispetto a quella emessa. La loro efficienza è però messa a dura prova da una gestione spesso non sostenibile, dalla deforestazione che non si ferma e dagli incendi dolosi. E, paradossalmente, potrebbero trasformarsi molto presto in emettitori netti di carbonio. E’ quello che emerge da un’analisi pubblicata sulla rivista Nature Climate Change alla quale hanno lavorato ricercatori provenienti da diverse università e centri di ricerca statunitensi, tra i quali il World Resources Insititute, il Nasa Jet Propulsion Lab, il Woodwell Climate Research Center e l’Università del Maryland. Lo studio fotografa il bilancio carbonico delle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) (di Francesco) Leaiutano a contenere la crisi climatica: sono un importante serbatoio di. Tra il 2001 e il 2019 hanno assorbito una quantità di CO2 doppia rispetto a quella emessa. La loro efficienza è però messa a dura prova da una gestione spesso non sostenibile, dalla deforestazione che non si ferma e dagli incendi dolosi. E, paradossalmente, potrebbero trasformarsi molto presto in emettitori netti di. E’ quello che emerge da un’analisi pubblicata sulla rivista Nature Climate Change alla quale hanno lavorato ricercatori provenienti da diverse università e centri di ricerca statunitensi, tra i quali il World Resources Insititute, il Nasa Jet Propulsion Lab, il Woodwell Climate Research Center e l’Università del Maryland. Lo studio fotografa il bilancio carbonico delle ...

