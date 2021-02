Il Volo a Sanremo per omaggiare Morricone | in attesa dello speciale a giugno in prime time

(Di venerdì 26 febbraio 2021) IlIltorna a. Il trio sarà ospite ospite mercoledì 3 marzo della seconda serata del Festival. Dopo la vittoria nel 2015 con il brano “Grande Amore” e il podio nel 2019 con il brano “Musica che resta”, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano come ospiti al Festival dicon una performance in onore di Ennio, grande direttore d’orchestra, musicista, compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, insignito del Premio Oscar. Ripercorreranno le melodie del Maestro, impresse nei ricordi di tutti, in un’atmosfera sognante, accompagnati dall’Orchestra del Festival dieccezionalmente diretta da Andrea, a testimoniare l’ufficialità di questo sentito tributo a un artista ...

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano per la seconda volta come ospiti a Sanremo con un omaggio a Ennio Morricone. Il Volo ripercorrerà le Melodie del Maestro, grande direttore ...Sanremo 2021: Il Volo sarà ospite nella serata di mercoledì 3 marzo con un tributo al grandissimo Ennio Morricone. Sanremo, Orietta Berti racconta "Quando ti sei innamorato ... un brano per riconoscenza perché io le avevo lasciato libero "Grande Amore" per il Volo. Allora lui mi ha detto che voleva ...