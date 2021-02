Il folle finale di Dietro i suoi Occhi chiude le porte ad una seconda stagione? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il finale di Dietro i suoi Occhi, thriller Netflix tratto dall’omonimo romanzo Sarah Pinborough, è diventato oggetto di discussione più della serie stessa. Forse perché è una delle poche cose davvero memorabili di questa serie, che per buona parte gioca sulle atmosfere da incubo solo verso il finale rivela una trama sottesa completamente imprevista (qui la nostra recensione). Ed è proprio grazie a quella trovata scioccante, che qui non riveleremo per non rovinare la sorpresa a chi decidesse di vederla, che il finale di Dietro i suoi Occhi è balzato nei trending topic mondiali con tanto di hashtag apposito – #WTFThatEnding (“Che cavolo di finale!“), riportando anche il libro nelle classifiche delle ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildi, thriller Netflix tratto dall’omonimo romanzo Sarah Pinborough, è diventato oggetto di discussione più della serie stessa. Forse perché è una delle poche cose davvero memorabili di questa serie, che per buona parte gioca sulle atmosfere da incubo solo verso ilrivela una trama sottesa completamente imprevista (qui la nostra recensione). Ed è proprio grazie a quella trovata scioccante, che qui non riveleremo per non rovinare la sorpresa a chi decidesse di vederla, che ildiè balzato nei trending topic mondiali con tanto di hashtag apposito – #WTFThatEnding (“Che cavolo di!“), riportando anche il libro nelle classifiche delle ...

