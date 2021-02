Il figlio di Massimo Ghini grave per il Covid. Ma l'attore viene offeso (Di venerdì 26 febbraio 2021) Novella Toloni L'attore ha raccontato della positività del figlio 25enne, ricoverato per una polmonite bilaterale dopo essersi contagiato con gli amici, e sul web è scoppiata la polemica Una cena, una partita alla playstation, una giornata insieme agli amici per ritrovare quella spensieratezza che i giovani hanno perduto per colpa della pandemia. E poi ecco arrivare il contagio da Covid-19, l'insorgere della polmonite e il ricovero in ospedale a soli 25 anni. È il racconto di quanto vissuto dal figlio di Massimo Ghini, popolare attore italiano, che nelle scorse ore ha svelato l'odissea vissuta dalla sua famiglia. Il monito rivolto ai genitori di prestare attenzione ai loro figli ha però scatenato una pesante polemica nei confronti ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Novella Toloni L'ha raccontato della positività del25enne, ricoverato per una polmonite bilaterale dopo essersi contagiato con gli amici, e sul web è scoppiata la polemica Una cena, una partita alla playstation, una giornata insieme agli amici per ritrovare quella spensieratezza che i giovani hanno perduto per colpa della pandemia. E poi ecco arrivare il contagio da-19, l'insorgere della polmonite e il ricovero in ospedale a soli 25 anni. È il racconto di quanto vissuto daldi, popolareitaliano, che nelle scorse ore ha svelato l'odissea vissuta dalla sua famiglia. Il monito rivolto ai genitori di prestare attenzione ai loro figli ha però scatenato una pesante polemica nei confronti ...

