Il Cantante Mascherato 2021 | Pappagallo è Red Canzian foto

Nella finale del 26 febbraio 2021 de Il Cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito allo smascheramento di Pappagallo: si tratta di Red Canzian! Nelle prime puntate gli indizi non lo avevano reso chiaro, ma nel corso dell'ultima puntata è diventato palese. Pappagallo ha vinto questa edizione del programma con il 56% delle preferenze, battendo Farfalla, che si è fermata al 44%. Nel corso delle puntate, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme al pool investigativo capitanato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira, avevano ipotizzato che molti personaggi diversi potessero vestire i panni di questa maschera, talvolta avvicinandosi, ...

