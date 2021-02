Gigi Meroni | la farfalla granata che non divenne azzurra

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Estate del 1966, il secondo anno del Napoli con Sivori e Altafini. Il presidente dei “centomila cuori” Roberto Fiore ha un’idea clamorosa. Prenderedal Torino. Due anni prima, il clubaveva presodal Genoa per 350 milioni. Fiore contatta per telefono il presidenteOrfeo Pianelli: “Vorrei acquistare”. La risposta di Pianelli: “Fiore non fare voli pindarici. Cedereisolo se un pazzo mi offrisse 500 milioni”. “Quel pazzo sono io e domani vengo a Torino”. Nel suo libro, Fiore l’ha raccontata per filo e per segno. Va a Torino. Dice a Pianelli: “Prima di, vorrei trattare un altro giocatore, Orlando”. Il presidentegli risponde: “Per Orlando voglio 110 milioni”. Fiore replica: ...