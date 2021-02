Francesca Cipriani, rivelazione scioccante a Barbara D’Urso: “Mi devo operare” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Francesca Cipriani lascia basita Barbara D’Urso rivelandole che il prossimo 11 marzo si deve sottoporre ad un’operazione chirurgica. Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, l’ultima della settimana e dunque di febbraio, si è tornati a parlare di chirurgia estetica e operazioni esclusivamente finalizzate alla modifica dell’aspetto fisico. Ospite in studio c’era Francesca Cipriani, nota L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 febbraio 2021)lascia basitarivelandole che il prossimo 11 marzo si deve sottoporre ad un’operazione chirurgica. Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, l’ultima della settimana e dunque di febbraio, si è tornati a parlare di chirurgia estetica e operazioni esclusivamente finalizzate alla modifica dell’aspetto fisico. Ospite in studio c’era, nota L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

