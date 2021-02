Dpcm, attesa oggi nuova bozza. Restrizioni anche a Pasqua (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Con notevole anticipo sulla scadenza di quello attuale sarà inviata oggi ai governatori la bozza del nuovo Decreto del presidente del Consiglio, in vigore dal 6 marzo. Il primo vero banco di prova per il nuovo esecutivo Draghi, stando a quanto anticipato ieri dalla ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini e dal ministro della Salute Roberto Speranza nell’incontro con le Regioni, non prevede un vero e proprio cambio di passo ma, seppur in linea con le misure di prudenza adottate fino ad oggi, l’introduzione di qualche novità. Rimane lo strumento del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ma a cambiare saranno i tempi. Oltre al già citato anticipo sulla comunicazione delle misure, volto a evitare l’effetto “last minute” che ha caratterizzato i precedenti provvedimenti causando danni a diverse ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Con notevole anticipo sulla scadenza di quello attuale sarà inviataai governatori ladel nuovo Decreto del presidente del Consiglio, in vigore dal 6 marzo. Il primo vero banco di prova per il nuovo esecutivo Draghi, stando a quanto anticipato ieri dalla ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini e dal ministro della Salute Roberto Speranza nell’incontro con le Regioni, non prevede un vero e proprio cambio di passo ma, seppur in linea con le misure di prudenza adottate fino ad, l’introduzione di qualche novità. Rimane lo strumento del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ma a cambiare saranno i tempi. Oltre al già citato anticipo sulla comunicazione delle misure, volto a evitare l’effetto “last minute” che ha caratterizzato i precedenti provvedimenti causando danni a diverse ...

