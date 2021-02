Domenica Live si allunga dall’11 aprile (Di venerdì 26 febbraio 2021) Barbara D'Urso dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire “Domenica Live”: il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta. Contemporaneamente si conclude il 28 marzo la stagione di “Live – Non è la d’Urso” la Domenica sera. Missione compiuta per il talk show più visto del prime time Domenicale dopo un ciclo che fino a oggi ha visto 76 puntate con oltre 300 ore di informazione e di servizio costruite con tenacia anche nelle fasi più difficili dell’emergenza sanitaria. Un programma che ha ospitato anche decine di esperti oltre a protagonisti della politica come Domenico Arcuri, Silvio ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Barbara D'Urso2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire “”: il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta. Contemporaneamente si conclude il 28 marzo la stagione di “– Non è la d’Urso” lasera. Missione compiuta per il talk show più visto del prime timele dopo un ciclo che fino a oggi ha visto 76 puntate con oltre 300 ore di informazione e di servizio costruite con tenacia anche nelle fasi più difficili dell’emergenza sanitaria. Un programma che ha ospitato anche decine di esperti oltre a protagonisti della politica come Domenico Arcuri, Silvio ...

