ciropellegrino : Vi presento Stefania #Pucciarelli, nuovo sottosegretario alla Difesa nel governo #Draghi. - 6000sardine : Competenza e credibilità. Alcuni #sottosegretari del governo #Draghi non hanno queste caratteristiche. Stefania… - TeresaBellanova : La mano del presidente Draghi sui feretri di Luca e Vittorio rappresenta l’abbraccio di tutta l’Italia alle loro fa… - TV7Benevento : Difesa: Draghi a vertice europeo, Ue deve essere più che una parte della Nato... - GiacomoNesci : RT @cicciogia: BREVE STORIA (ITALIANA) TRISTE 2017 La senatrice leghista Pucciarelli chiede le ruspe sui campi Rom e auspica i forni crema… -

Ultime Notizie dalla rete : Difesa Draghi

Il rilancio dell'agenda transatlantica è 'un obiettivo cruciale': ne è convinto il premier Mario, intervenuto sul tema alla sessione Sicurezza edel Consiglio Ue.ha sottolineato l'importanza dell'autonomia strategica dell'Ue in un quadro di complementarietà con la Nato e di coordinamento con gli Usa: secondo il premier occorre ...Il premier Marioè intervenuto in mattinata alla sessione Sicurezza edel Consiglio Ue , sottolineando l'importanza dell'autonomia strategica dell'Ue in un quadro di complementarietà con la Nato e di ...Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Il percorso di costruzione di un'autonomia strategica dell'Ue deve essere declinato in complementarità con la Nato, anche ...La Difesa comune al centro della giornata odierna di Consiglio europeo, con Mario Draghi. Ecco la linea su "autonomia strategica" ...