Chi è Miryea Stabile La Pupa e Il Secchione: Età e Instagram (Di venerdì 26 febbraio 2021) Miryea Stabile è un influencer e graphic designer originaria di Brescia di 22 anni, dopo aver partecipato a una puntata di Ciao Darwin è una stata delle Pupe de La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021 in coppia con il Secchione Marini. La coppia ha vinto il programma aggiudicandosi la finale. Chi è Miryea Stabile? Nome: Miryea Stabile Età: 23 anni Segno Zodiacale: Vergine Data di nascita: 16 settembre 1997 Luogo di nascita: Brescia Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun Tatuaggio visibile Profilo Instagram Ufficiale: @MiryeaStabile Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it Biografia Miryea ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 febbraio 2021)è un influencer e graphic designer originaria di Brescia di 22 anni, dopo aver partecipato a una puntata di Ciao Darwin è una stata delle Pupe de La, Ile Viceversa 2021 in coppia con ilMarini. La coppia ha vinto il programma aggiudicandosi la finale. Chi è? Nome:Età: 23 anni Segno Zodiacale: Vergine Data di nascita: 16 settembre 1997 Luogo di nascita: Brescia Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun Tatuaggio visibile ProfiloUfficiale: @Seguici sul nostro profiloufficiale: @chiecosa.it Biografia...

infoitcultura : VINCITORI LA PUPA E IL SECCHIONE 2021 CHI SONO/ Miryea e Marini hanno vinto la finale - Notiziedi_it : Chi ha vinto La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: i vincitori sono Miryea e Marini | Video Mediaset - estreghetto : comunque miryea mi da tantissimo le vibes di mariateresa ruta e di phoebe buffay chi come loro ?? - LeonardoRavani : MIRYEA E MARINI VINCONO #lapupaeilsecchione UNICI CHI COME LORO ICONICI ??? - alessiettaN : Io tifo per Marini e Miryea ma oggettivamente difficilissima ma chi lo sa #lapupaeilsecchione #lapupaeilsecchioneeviceversa -