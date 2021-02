Boxe, Daniele Scardina batte Nunez e vince il titolo UE dei supermedi: “Voglio essere tra i primi 5 al mondo” (Di sabato 27 febbraio 2021) Daniele Scardina ha sconfitto Cesar Nunez per ko tecnico all’ottavo round e ha conquistato il titolo dell’Unione Europea dei pesi supermedi. Il ribattezzato King Toretto ha trionfato contro il rognoso avversario spagnolo all’Allianz Cloud di Milano e ha confermato la sua imbattibilità: 19 vittorie (di cui 15 prima del limite) per il nativo di Rozzano, tornato alla ribalta a 16 mesi di distanza dal suo ultimo incontro. In quell’occasione sconfisse Ilias Achergui e conservò l’Internazionale IBF, oggi ha demolito l’iberico e si è impossessato di questa cintura, facendo capire di puntare ancora più in alto. Il nostro portacolori, al momento 13mo nel ranking mondiale della sigla IBF, potrebbe avere una chance per il titolo europeo, anche se naturalmente sogna una chance ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021)ha sconfitto Cesarper ko tecnico all’ottavo round e ha conquistato ildell’Unione Europea dei pesi. Il rizzato King Toretto ha trionfato contro il rognoso avversario spagnolo all’Allianz Cloud di Milano e ha confermato la sua imbattibilità: 19 vittorie (di cui 15 prima del limite) per il nativo di Rozzano, tornato alla ribalta a 16 mesi di distanza dal suo ultimo incontro. In quell’occasione sconfisse Ilias Achergui e conservò l’Internazionale IBF, oggi ha demolito l’iberico e si è impossessato di questa cintura, facendo capire di puntare ancora più in alto. Il nostro portacolori, al momento 13mo nel ranking mondiale della sigla IBF, potrebbe avere una chance per ileuropeo, anche se naturalmente sogna una chance ...

VanityFairIt : Daniele Scardina il 26 febbraio a Milano (diretta DAZN) sfiderà lo spagnolo Nunez per la cintura europea, categoria… - sportal_it : Boxe: Scadina pronto per il match con Nunez - FattiMarziali : Daniele Scardina è pronto alla sfida con Nunez ed all'orizzonte si prospetta un derby con un altro grande pugile it… - zazoomblog : Boxe Daniele Scardina: “Nunez è convinto di battermi? Lo vedremo. E se anche De Carolis vincesse…” - #Daniele… - OA_Sport : Boxe: Daniele Scardina risponde a Nunez in vista della Milano Boxing Night -