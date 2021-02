Beta cross-play di Knockout City al via il 2 aprile e nuovo trailer

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Oggi i giocatori, durante l’evento State oforganizzato da Sony, hanno avuto la possibilità di dare uno sguardo più approfondito a, titolo di EA e Velan, che mostra l’energia e il divertimento del dodgebrawl multier. Il team di Velan Studios è inoltre entusiasta di rivelare che dal 2 al 4si terrà unadi: un’opportunità che permette ad ancor più giocatori di azzuffarsi suStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Origin e Steam,Station 5 e Xbox Series XS. In questa prossima, i giocatori potranno immergersi nei contenuti che hanno già apprezzato in occasione della prima prova. Non solo: ...

GamingTalker : Knockout City, la beta cross-play si terrà ad aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Beta cross

GamingTalker

Si ricorda che prima del lancio è prevista una- play le cui iscrizioni sono aperte al seguente Link . SIFU Sviluppato dai creatori di Absolver, Sifu è un'esperienza di kung fu in cui si ...Mai Elmas a fare quello che non sa fare, il quarto di centrocampo, che poi concede ildal ... È un po' Calimero e un po' Eta, un po' si lamenta, un po' tira fuori l'utensile sbagliato per ...Il nuovo trailer del gameplay, mostrato durante l’evento di Sony, State of Play, non dà prova solo delle nuove funzionalità di gioco che saranno incluse nella beta cross-play, ma anche di ciò che ...Ad aprile ci sarà una nuova beta di Knockout City. Electronic Arts ha mostrato allo State of Play di ieri del nuovo gameplay di Knockout City, il nuovo titolo multiplayer di Velan Studios. Il nuovo tr ...