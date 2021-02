Barbara d’Urso commenta la rivoluzione imposta da Mediaset ai suoi show (Di sabato 27 febbraio 2021) La conduttrice ha commentato approfonditamente i mutamenti editoriali e di palinsesto che coinvolgono le sue trasmissioni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 27 febbraio 2021) La conduttrice hato approfonditamente i mutamenti editoriali e di palinsesto che coinvolgono le sue trasmissioni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

welikeduel : Ospiti di Barbara D'Urso che non ti aspetti, in un video di Gero Arnone #propagandalive @geroarnone - ricpuglisi : Novità? Zingaretti e Barbara d'Urso escono e fondano un partito? - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - boldbetta : RT @indecisissimo: ma il ratto cosa borbotta? ha finito i soldi della sponsorizzazione di bidoo e delle ospitate da barbara d'urso alle spa… - crazylo91591062 : RT @indecisissimo: ma il ratto cosa borbotta? ha finito i soldi della sponsorizzazione di bidoo e delle ospitate da barbara d'urso alle spa… -