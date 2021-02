Atp Singapore 2021: Bublik avanza in scioltezza, Cilic annulla un match point e va in semifinale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si è delineato il quadro delle semifinali dell’Atp 250 di Singapore 2021, dove i quattro giocatori rimasti in corsa si contenderanno il titolo. Il primo a staccare il pass per il penultimo atto del torneo è stato Popyrin, il quale ha superato il connazionale Ebden per 6-4 7-6(7). A separarlo dalla sua prima finale Atp ci sarà Marin Cilic. Il croato ha sconfitto in tre set Kwon, annullando un match point sul 4-5 del terzo parziale prima di chiudere 7-5. Nella parte alta del tabellone, invece, si sfideranno Albot e Bublik. Il moldavo ha sorpreso la prima testa di serie, Adrien Mannarino, imponendosi per 6-3 6-4. Successo estremamente agevole anche per il kazako, vittorioso con un severo 6-3 6-2 ai danni di Nishioka. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si è delineato il quadro delle semifinali dell’Atp 250 di, dove i quattro giocatori rimasti in corsa si contenderanno il titolo. Il primo a staccare il pass per il penultimo atto del torneo è stato Popyrin, il quale ha superato il connazionale Ebden per 6-4 7-6(7). A separarlo dalla sua prima finale Atp ci sarà Marin. Il croato ha sconfitto in tre set Kwon,ndo unsul 4-5 del terzo parziale prima di chiudere 7-5. Nella parte alta del tabellone, invece, si sfideranno Albot e. Il moldavo ha sorpreso la prima testa di serie, Adrien Mannarino, imponendosi per 6-3 6-4. Successo estremamente agevole anche per il kazako, vittorioso con un severo 6-3 6-2 ai danni di Nishioka. SportFace.

