Altro che Elisabetta Gregoraci: ecco chi è la nuova fiamma di Flavio Briatore! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Notoriamente gelosa dell'ex marito Flavio Briatore – cui la lega il figlio che hanno insieme, Nathan Falco, oltre che un grande affetto – Elisabetta Gregoraci presto potrebbe fare i conti con una nuova signora Briatore. Si mormora infatti che l'ex manager di Formula 1, celebre latin-lover che a settant'anni non sembra aver perso la passione per le belle donne (tutte molto più giovani di lui), starebbe frequentando la modella trentenne Valentina Kolesnikova. Bionda e formosa, trent'anni appena compiuti, Valentina è originaria della Russia (nel 2018 ha vinto il prestigioso concorso di bellezza miss Russia Earth) ma vive a Milano. A lanciare il gossip è stato il settimanale Diva e donna, che ha scritto di un incontro segreto avvenuto lo scorso weekend nel principato di Monaco, dove Briatore vive da anni.

Ultime Notizie dalla rete : Altro che PS Plus: i giochi gratis di marzo 2021 Un altro mese alquanto ricco per gli abbonati al PS Plus, che ormai si ritrovano sulle proprie console PlayStation 4 e PlayStation 5 una vera e propria ludoteca virtuale ricca di esperienze di ogni ...

Ma magari Sasso avesse letto (e studiato) Topolino! Con tutta evidenza, chi li confonde non ha letto né l'uno né l'altro, ma più probabilmente è inciampato in qualche citazione in rete e l'ha riportata senza farsi domande (ovvero, proprio quello che ...

Altro che ‘governo dei migliori’: questi sottosegretari sono indecorosi Il Fatto Quotidiano Pezzi di foresta Amazzonica venduti illegalmente su Facebook Marketplace Alcune aree protette della foresta nonché parti riservate alle popolazioni indigene erano vendute attraverso annunci sulla piattaforma di ecommerce di Facebook ...

Inter: Suning conferma l'impegno finanziario e tratta per nuove soluzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 feb - Il gruppo Suning conferma il proprio impegno finanziario nei confronti dell'Inter con o senza un ...

