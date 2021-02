7 motivi per cui non si deve rinunciare allo skincare notte (Di venerdì 26 febbraio 2021) La notte porta consiglio e non solo. Per quanto riguarda la pelle porta rigenerazione. Guai a dormire poco o male. Si vede subito sul viso. Non a caso sono tante le star, sempre sotto pressione per il loro aspetto, che hanno fatto del loro beauty sleep una filosofia. Pare che Jennifer Lopez ritenga che «una buona notte di sonno sia la sua arma». La star cerca sempre di dormire almeno 8 ore. Il suo segreto di bellezza? Una dormita, tanta acqua e un buon cleanser. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 febbraio 2021) La notte porta consiglio e non solo. Per quanto riguarda la pelle porta rigenerazione. Guai a dormire poco o male. Si vede subito sul viso. Non a caso sono tante le star, sempre sotto pressione per il loro aspetto, che hanno fatto del loro beauty sleep una filosofia. Pare che Jennifer Lopez ritenga che «una buona notte di sonno sia la sua arma». La star cerca sempre di dormire almeno 8 ore. Il suo segreto di bellezza? Una dormita, tanta acqua e un buon cleanser.

borghi_claudio : @Leonard63353800 @icksx @turpemonatto @fbozza Fortunatamente sembra che la questione MES sia stata archiviata. Drag… - NicolaPorro : Quando entrammo nell’#euro, il nostro reddito pro capite era il 93% di quello tedesco. Dopo la pandemia, sarà il 70… - JuventusTV : Tantissimi auguri di buon compleanno al Divin Codino! ?? Festeggiamolo insieme su #JuventusTV con i 10 motivi per a… - Ale79Friul : RT @Giovaguerrato: Arancione scuro: le attività restano aperte ma ci si può muovere solo con autocertificazione per comprovati motivi. In… - clapr71 : RT @Giovaguerrato: Arancione scuro: le attività restano aperte ma ci si può muovere solo con autocertificazione per comprovati motivi. In… -