Vaccini, Draghi alla Ue: «Siamo indietro, non è momento di donarli. No scuse per aziende inadempienti, priorità a prime dosi». Primo sì a passaporto vaccinale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Stop alle esportazioni delle aziende farmaceutiche che non rispettano gli impegni presi nella fornitura di Vaccini e Primo via libera al passaparto vaccinale. Questi gli orientamenti della Ue... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Stop alle esportazioni dellefarmaceutiche che non rispettano gli impegni presi nella fornitura divia libera al passaparto. Questi gli orientamenti della Ue...

