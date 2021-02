Un adesivo ingegneristico per rilevare il Covid-19

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Un giorno, un dispositivo bioelettronico indossabile potrebbe trasmettere in modalità wireless i segni vitali di una persona – fornendo potenzialmente informazioni critiche per la diagnosi precoce di problemi di salute come-19 o malattie cardiache – a un operatore sanitario, eliminando la necessità di una visita di persona salvando anche vite umane. L’interesse per la bioelettronica indossabile è cresciuto negli ultimi anni, in gran parte alimentato dalla crescente domanda di fitness tracker in grado di registrare gli allenamenti e monitorare la salute di una persona, dalla frequenza cardiaca alla qualità del sonno. Ora, gli ingegneri dell’Università del Missouri stanno facendo avanzare il mercato commerciale della bioelettronica indossabile sviluppando un piano di produzione su larga scala per un dispositivo personalizzabile in grado di monitorare ...