Tuttosport: blitz di Dybala a Barcellona per un consulto sul ginocchio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Paulo Dybala non ne può più di stare fermo ai box, e allora vola a Barcellona per provare a risolvere il problema al ginocchio. Tuttosport scrive: “Così, deciso a tentare tutto il tentabile pur di non dilungare ulteriormente e oltremodo dei tempi di recupero già raddoppiati rispetto alle previsioni iniziali, ieri l’argentino è volato a Barcellona per un consulto con il professor Ramon Cugat. Il Messi dell’ortopedia, lo chiamano nel mondo del calcio”: Cugat ha curato Guardiola, Iniesta, David Villa, Kevin de Bruyne, Aguero, anche Szczesny. “Quello di Dybala è stato un blitz pomeridiano con ritorno già prima di cena. Un blitz concordato con la Juventus e lo staff medico che lo segue quotidianamente. Insieme con l’attaccante c’era infatti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) Paulonon ne può più di stare fermo ai box, e allora vola aper provare a risolvere il problema alscrive: “Così, deciso a tentare tutto il tentabile pur di non dilungare ulteriormente e oltremodo dei tempi di recupero già raddoppiati rispetto alle previsioni iniziali, ieri l’argentino è volato aper uncon il professor Ramon Cugat. Il Messi dell’ortopedia, lo chiamano nel mondo del calcio”: Cugat ha curato Guardiola, Iniesta, David Villa, Kevin de Bruyne, Aguero, anche Szczesny. “Quello diè stato unpomeridiano con ritorno già prima di cena. Unconcordato con la Juventus e lo staff medico che lo segue quotidianamente. Insieme con l’attaccante c’era infatti ...

SalRgg94 : RT @capuanogio: Blitz di #Dybala a Barcellona per un consulto sulle condizione del suo ginocchio: nessuna complicazione, si prosegue con la… - napolista : Tuttosport: blitz di Dybala a Barcellona per un consulto sul ginocchio Una toccata e fuga per incontrare il profess… - franser_real : RT @capuanogio: Blitz di #Dybala a Barcellona per un consulto sulle condizione del suo ginocchio: nessuna complicazione, si prosegue con la… - EMIGOAL : RT @capuanogio: Blitz di #Dybala a Barcellona per un consulto sulle condizione del suo ginocchio: nessuna complicazione, si prosegue con la… - Tomas1374 : RT @capuanogio: Blitz di #Dybala a Barcellona per un consulto sulle condizione del suo ginocchio: nessuna complicazione, si prosegue con la… -