Tragedia per il campione di calcio: trovato annegato in una diga (Di giovedì 25 febbraio 2021) Immane Tragedia per il campione di calcio e vecchia conoscenza del nostro campionato. Il giocatore colpito da un grave lutto: il padre di Alisson ritrovato annegato in una diga. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 febbraio 2021) Immaneper ildie vecchia conoscenza del nostro campionato. Il giocatore colpito da un grave lutto: il padre di Alisson riin una. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

