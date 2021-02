Torino, Baselli positivo: “Sto bene, sono in quarantena” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “sono positivo al Covid. Sto bene, ho iniziato il periodo di quarantena a casa. Grazie per il vostro affetto“. Lo ha scritto su instagram il centrocampista del Torino Daniele Baselli che fa parte del gruppo di otto tesserati risultati positivi nei giorni scorsi all’interno del gruppo squadra granata. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità del rinvio della sfida fra Torino e Sassuolo in programma domani sera. Per Baselli solo cinque presenze in campionato in una stagione sfortunata tra infortuni e ora il Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) “al Covid. Sto, ho iniziato il periodo dia casa. Grazie per il vostro affetto“. Lo ha scritto su instagram il centrocampista delDanieleche fa parte del gruppo di otto tesserati risultati positivi nei giorni scorsi all’interno del gruppo squadra granata. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità del rinvio della sfida frae Sassuolo in programma domani sera. Persolo cinque presenze in campionato in una stagione sfortunata tra infortuni e ora il Covid. SportFace.

