Strage di Acqualonga | è botta e risposta tra legali e il sostituto procuratore

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, oggi, tra avvocati egenerale, durante l’udienza del processo d’Appello in corso a Napoli sulla tragedia del bus precipitato il 28 luglio 2013 sull’autostrada A16, che costò la vita a oltre 40 persone. Idi “Autostrade” hanno infatti presentato al giudice la richiesta di una nuova perizia sulla dinamica dell’incidente e anche sulla corrosione dei perni che, secondo i, non era prevedibile. A questa richiesta si sono opposti sia ilgenerale Stefania Buda e l’avvocato Sergio Pisani, legale di Gennaro Lametta, proprietario del bus. Entrambi hanno infatti sostenuto che su entrambi gli aspetti sia stata fatta piena luce dalla perizia acquisita dai giudici ...

Ultime Notizie dalla rete : Strage Acqualonga

anteprima24.it

Il tutto senza dimenticare, sullo sfondo, gli appelli riguardanti il processo sulla strage del bus sul viadotto di Acqualonga, in cui vennero coinvolti i vertici di societa` Autostrade. Sono alcuni ... Adesso l'ingegnere Alessandro Lima, già consulente dei Pm nella strage del bus di Acqualonga, la prossima settimana riceverà l'incarico per far luce sulla dinamica dell'incidente mortale per ... Botta e risposta, oggi, tra avvocati e sostituto procuratore generale, durante l'udienza del processo d'Appello in corso a Napoli sulla tragedia del bus precipitato il 28 luglio 2013 sull'autostrada A ...