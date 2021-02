Sanremo 2021, Morgan contro Bugo: “La sua canzone bocciata due anni fa” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Morgan torna ad attaccare Bugo a pochi giorni dall’inizio di Sanremo. Lo fa con un messaggio su Instagram in cui accusa l’ex amico di essersi presentato al Festival con una canzone che due anni fa venne bocciata da Claudio Baglioni, all’epoca direttore artistico della kermesse. A distanza di un anno dall’esclusione da Sanremo, dove si erano presentati con la canzone Sincero, continua lo scontro a distanza fra Bugo e Morgan. L’ultimo capitolo della lite arriva dai social, dove l’ex compagno di Asia Argento ha fatto una rivelazione: “La canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 febbraio 2021)torna ad attaccarea pochi giorni dall’inizio di. Lo fa con un messaggio su Instagram in cui accusa l’ex amico di essersi presentato al Festival con unache duefa venneda Claudio Baglioni, all’epoca direttore artistico della kermesse. A distanza di un anno dall’esclusione da, dove si erano presentati con laSincero, continua lo sa distanza fra. L’ultimo capitolo della lite arriva dai social, dove l’ex compagno di Asia Argento ha fatto una rivelazione: “Lacon cuiandrà aè quella che presentò duefa a Baglioni e fu ...

