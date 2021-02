Sanremo 2021: Morgan contro Bugo: “Il suo brano fu bocciato” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Morgan, dopo un anno dal famoso litigio in diretta a Sanremo, provoca ancora Bugo: ecco cosa rivela di “E invece sì” E’ passato un anno dal famoso litigio in diretta a Sanremo tra Morgan e Bugo, eppure il frontman dei Bluvertigo non sembra voler deporre l’ascia di guerra. Il cantautore lancia la bomba in una story su Instagram: “Ho visto che la canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu bocciata“. Il brano in questione è “E invece sì“. Bugo, nel corso di una intervista a La Repubblica aveva dichiarato: “Quando Amadeus mi ha chiesto se volessi tornare gli ho detto che mi sarei messo subito al lavoro per scrivere una bella canzone. Ci ho messo tutta l’anima, era già ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021), dopo un anno dal famoso litigio in diretta a, provoca ancora: ecco cosa rivela di “E invece sì” E’ passato un anno dal famoso litigio in diretta atra, eppure il frontman dei Bluvertigo non sembra voler deporre l’ascia di guerra. Il cantautore lancia la bomba in una story su Instagram: “Ho visto che la canzone con cuiandrà aè quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu bocciata“. Ilin questione è “E invece sì“., nel corso di una intervista a La Repubblica aveva dichiarato: “Quando Amadeus mi ha chiesto se volessi tornare gli ho detto che mi sarei messo subito al lavoro per scrivere una bella canzone. Ci ho messo tutta l’anima, era già ...

