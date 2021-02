NFL – I prospetti del draft 2021 | #15 Patrick Surtain II

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Aldi National Football League si presenta uno dei leader della difesa degli Alabama Crimson Tide. Fin dal suo arrivo alla University of Alabama,II si impone come uno degli uomini chiave della difesa e come uno dei migliori cornerback in circolazione. Il suo mix di altezza e velocità, lo rende uno dei possibili candidati a essere selezionato tra i primi 15 giocatori del prossimo. Chi èII?II è figlio del cornerbackSr., ex giocatore dei Miami Dolphins e dei Kansas City Chiefs. Gioca nell’American Heritage School di Plantation, in Florida, sotto la guida del padre. AncheII ricopre il ruolo ...