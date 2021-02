Lutto sul set di Beautiful, morta un’attrice per Covid-19 (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’attrice di Beautiful, Dawn Wells, che ha interpretato Alice nella soap opera americana nel 2016, è morta per cause legate al Covid-19. L’attrice veterana Dawn Wells, nota per un’illustre carriera che includeva ruoli in spettacoli come Gilligan’s Island , Bonanza , The Love Boat e Beautiful (ex Alice) è purtroppo venuta a mancare. Il suo addetto stampa, Harlan Boll, ha annunciato la triste notizia e conferma che la causa della morte dell’82enne era legata al Covid-19. La vita di Dawn Wells Nata a Reno, in Nevada, Dawn Wells originariamente sognava di diventare una ballerina, ma alcuni problemi alle ginocchia le hanno impedito di realizzare i suoi sogni di diventare, appunto, ballerina. Invece, è diventata Miss Nevada e ha partecipato al concorso Miss America del 1960. Dopo aver studiato recitazione ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’attrice di, Dawn Wells, che ha interpretato Alice nella soap opera americana nel 2016, èper cause legate al-19. L’attrice veterana Dawn Wells, nota per un’illustre carriera che includeva ruoli in spettacoli come Gilligan’s Island , Bonanza , The Love Boat e(ex Alice) è purtroppo venuta a mancare. Il suo addetto stampa, Harlan Boll, ha annunciato la triste notizia e conferma che la causa della morte dell’82enne era legata al-19. La vita di Dawn Wells Nata a Reno, in Nevada, Dawn Wells originariamente sognava di diventare una ballerina, ma alcuni problemi alle ginocchia le hanno impedito di realizzare i suoi sogni di diventare, appunto, ballerina. Invece, è diventata Miss Nevada e ha partecipato al concorso Miss America del 1960. Dopo aver studiato recitazione ...

