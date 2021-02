Leonardo mette fretta a Mbappè: le big ora possono sognare (Di giovedì 25 febbraio 2021) Leonardo ha parlato del futuro di Mbappè e Neymar: le parole del direttore sportivo del Paris Saint-Germain sui due attaccanti Se non è un ultimatum, poco ci manca. Leonardo mette fretta a Kylian Mbappè, attaccante del Psg in scadenza di contratto nel 2022. Una data che si avvicina e mette in allarme il club parigino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 febbraio 2021)ha parlato del futuro die Neymar: le parole del direttore sportivo del Paris Saint-Germain sui due attaccanti Se non è un ultimatum, poco ci manca.a Kylian, attaccante del Psg in scadenza di contratto nel 2022. Una data che si avvicina ein allarme il club parigino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ItaSportPress : Psg, Leonardo mette fretta a Mbappé: 'Rinnovo? Tempo di prendere una decisione. Su Di Maria e Neymar...' -… - magicawaitsforu : leonardo in completo gay panic che si mette le mani nei capelli e salva il tutto con un 'bravo bro' e una pacca sul… - amorearsenico : ma Leonardo che mette like a tutti i commenti ogni volta proteggetelo ?????? - snjegurochka : Non voglio dare le mie visua alle fiction r41 che non siano l'amica geniale, ma Leonardo versione fotomodello mi me… - dadadalj : RT @LauraCol184: Rds che mette 4 alla canzone di Leonardo, ma tutt'appost??? #Amici20 -