Infettivologo Bassetti: “Riaprire gli stadi in sicurezza per evitare assembramenti all’esterno” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Prima gli assembramenti pre derby di Milano, poi la carica dei tifosi dell’Atalanta in vista della sfida contro il Real Madrid. Gli stadi sono vuoti ma all’esterno il calore e la passione del tifo crea assembramenti assolutamente contrastanti con l’emergenza Covid che da un anno ha travolto l’Italia. “E’ la seconda volta in una settimana che vediamo assembramenti fuori da uno stadio. Purtroppo i continui divieti non aiutano, dopo un anno le persone sono esauste – ha detto l’Infettivologo Matteo Bassetti ai microfoni dell’Adnkronos Salute -. Accade anche con i ristoranti, impedire alle persone una cena fuori non fa altro che spingerle a riunirsi in 20 a casa cosa bene peggiore. Lo stesso vale per gli stadi, un assembramento come quello ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Prima glipre derby di Milano, poi la carica dei tifosi dell’Atalanta in vista della sfida contro il Real Madrid. Glisono vuoti mail calore e la passione del tifo creaassolutamente contrastanti con l’emergenza Covid che da un anno ha travolto l’Italia. “E’ la seconda volta in una settimana che vediamofuori da unoo. Purtroppo i continui divieti non aiutano, dopo un anno le persone sono esauste – ha detto l’Matteoai microfoni dell’Adnkronos Salute -. Accade anche con i ristoranti, impedire alle persone una cena fuori non fa altro che spingerle a riunirsi in 20 a casa cosa bene peggiore. Lo stesso vale per gli, un assembramento come quello ...

